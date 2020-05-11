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Teknosab, Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı Teknosab'dan Karacabey’deki ihtiyaç sahiplerine bin koli gıda yardımı

İHA

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan 1.000 gıda kolisi Karacabey ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Teknosab, Ramazan Ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı Teknosab'dan Karacabey’deki ihtiyaç sahiplerine bin koli gıda yardımı

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan 1.000 gıda kolisi Karacabey ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde altyapı çalışmalarında sona yaklaşılan, Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB, toplumsal sorumluluk bilinciyle önemli bir yardım kampanyası gerçekleştirdi. Bu kapsamda TEKNOSAB Yönetim Kurulu ve üye firmaların destekleriyle hazırlanan 1.000 gıda kolisi, Karacabey Belediyesi’nin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ve TEKNOSAB personeli tarafından dağıtılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Başkan Burkay’dan yardımlaşma ve dayanışma çağrısı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Koronavirüs krizi nedeniyle Ramazan ayının getirdiği bu değerlere bu yıl her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Bereket ve rahmeti beraberinde taşıyan, 11 ay özlemle beklediğimiz Ramazan ayını bu yıl bütün dünya ile birlikte küresel salgın tehdidi altında yaşıyoruz. Koronavirüsün yol açtığı olumsuz koşulları birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Bu doğrultuda Bursa iş dünyamızın yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. TEKNOSAB olarak bizler de ihtiyaç sahibi aileler için hazırladığımız 1.000 gıda kolisi ile bu mübarek ayın dayanışma ruhunu yaşatıyoruz. Gıda kolilerimize destek veren tüm hayırseverlerimize ve Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan’a teşekkür ediyorum.” dedi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’dan teşekkür
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise yaptığı açıklamada, “İlçemiz sınırlarında kurulacak olan yeni nesil organize sanayi bölgesi TEKNOSAB yönetimi tarafından Karacabey’deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1.000 adet erzak kolisi TEKNOSAB Müdürü İlker Er tarafından Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. Desteklerinden ötürü Bursa TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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