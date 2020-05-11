Nilüfer’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgını dolayısıyla Mart ayında kapatılan ve bugün yeniden kapılarını açan berberkuaför solanlarını denetledi. Ekipler, işletme sahipleri ve çalışanları açıklanan kuralları uygulamaları yönünde uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile bugün yeniden faaliyet geçen berber, kuaför ve güzellik salonları Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediyesi tarafından dezenfekte edilen işyerleri bu kez belirlenen şartları yerine getirmesi konusunda mercek altına alındı. Ekiplere denetimler sırasında Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici ile Bursa Berberler Odası Başkan Vekili Mustafa Nezor da eşlik ederek genelge ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; bu işletmeler randevu sistemiyle 09.0021.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Çalışanlar mutlaka maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek.

Müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrası bu temizlik tekrarlanacak. Kullanılan tüm malzemelere her yeni müşteri için temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacak.

Havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak. Müşteri isterse kendi kişisel malzemelerini yanlarında getirebilecek.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Ense fırçası kullanımı geçici süreliğine durdurulacak.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre verilmeyecek.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtilirken, uzun bir aradan sonra yeniden kapılarını açma heyecanı yaşayan işletme sahipleri de Nilüfer Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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