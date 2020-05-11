İnegöl'deki kuaförlerde bayrama kadar randevular dolu

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA´nın İnegöl ilçesinde 2 aylık sürecin ardından açılan berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı. Yeniden iş yerini açmanın mutluluğunu yaşayan kuaför Gökmen Ağbulak, 'Bayrama kadar randevu defterlerimiz dolu' dedi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför ve berberler yeniden hizmete başladı. Dezefenksiyon işleminin ardından koltuğa oturan müşterinin ilk olarak ateş ölçümü yapılıyor. Ölçümün ardından tek kullanımlık havlu ve maske takan müşteri, steril edilmiş malzemelerle tıraş ediliyor.<br>MESAFELİ TIRAŞ<br>Kuaför Gökmen Ağbulak, yaklaşık 2 ay süren aranın ardından hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tıraş hizmetimizi hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Gelen müşterimizi dezenfekte ettikten sonra, ateşini ölçüyoruz. Sonrasında ise tek kullanımlık malzemelerle tıraş işlemimizi yapıyoruz. Bayrama kadar randevu defterlerimiz dolu. Zam yapmadan hizmetimizi sürdürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-11 14:00:11<br>

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