İnegöl Belediyesi ücretsiz maske temin noktaları oluşturdu

Korona virüs sürecinde büyük ihtiyaç duyulan maske konusunda örnek bir çalışma ortaya koyarak seri üretime başlayan İnegöl Belediyesi, vatandaşların maskeye daha kolay ulaşabilmeleri için 5 ücretsiz maske temini noktası oluşturdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizdeki etkileri de sürüyor. 10 Mart’ta ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından gerekli tedbirleri alıp bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden biri olan maske için İNESMEK organizasyonuyla üretime başlayan İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacını karşılamak için alınan makineyle geçtiğimiz haftalarda seri üretime geçti. Şu an günlük 20 bin maske üretim kapasitesine sahip olan İnegöl Belediyesi, toplamda 450 bin civarında maske üreterek ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırdı.

Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, resmi daireler ve toplu kullanım alanlarında vatandaşlara dağıtılan maskelerle birlikte ayrıca mahalle muhtarlarına da belirli aralıklarla maske dağıtımları yapılarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Bir yandan hummalı bir şekilde maske üretimi sürerken, vatandaşların maskeye daha kolay ulaşabilmesi adına İnegöl Belediyesi yeni bir adım attı. Şehrin 5 noktasında ücretsiz maske temin noktaları oluşturuluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Tüm dünya, covid19 salgını ismi verilen ciddi bir sınavdan geçiyor. Çok şükür ki bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak hem hükümetimizin aldığı tedbirler hem de yerelde aldığımız önlemlerle bu süreci en az kayıpla atlatmak adına çaba sarf ediyoruz. Başarılı bir süreç yönetimi olduğunu da belirtmekte fayda var. İnegöl Belediyesi olarak ilk günden bu yana dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere her konuda önlemimizi alıp planlamamızı yaptık. Tabi bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında maske geliyordu. Maske konusunda da İNESMEK organizasyonuyla örnek bir çalışma ortaya koyup önce buradaki öğretmenlerimiz ve kursiyerlerimiz, devamında da aldığımız makineyle seri maske üretimine başladık. Bugün geldiğimiz noktada günde 20 bin maske üretiyoruz. Toplamda 450 bin civarında maske üreterek vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Salgın sürecinde belirli bir aşamaya gelindiğini hatırlatan Taban, “Bu süreçte vatandaşlarımızın maskeye daha kolay ulaşımını sağlamak adına şehrimizde 5 ayrı noktada maske temin noktası oluşturma kararı aldık. 12 Mayıs Salı günü itibariyle maske temin noktalarımızdan vatandaşlarımız ücretsiz maskelerini temin edebilecekler” diye konuştu.

Maske temininin nasıl yapılacağına ilişkin de bilgi veren Taban, “Bu süreçte 2065 yaş arası vatandaşlarımızın haftada bir kez alabileceği 5’erli paketler halindeki maskeler, 12 Mayıs Salı gününden itibaren hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında temin noktalarımızdan alınabilecek. 5 adet maske temin noktamız olacak. Bu temin noktaları İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Ve Gençlik Merkezi Giriş Noktası (Lazlar Camii karşısı), Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi Güvenlik Noktası, Kent Müzesi Giriş Noktası, Alanyurt Belediye Ek Hizmet Binası Tahsilat Birimi ve Yenice Belediye Ek Hizmet Binası Tahsilat Birimi. Buralarda sosyal mesafeye dikkat ederek maskeler teslim edilecek. Ayrıca vatandaşlarımızın kimliklerini de ibraz etmeleri de zorunlu olacak” açıklamalarında bulundu.

