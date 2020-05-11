Bursa'da çarşı pazarlar tıklım tıklım doldu

Bursa'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hava sıcaklığının da 29 dereceye yükselmesiyle çarşı ve pazarlar tıklım tıklım doldu.

Korona virüs salgını sebebiyle düzenlenen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar pazarlara akın etti. Bursa'da semt pazarları havanında güzel olmasıyla birlikte en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Meyve ve sebzelerin bollaşmasıyla birlikte pazarda fiyatlarda düşünce; alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar soluğu pazarda aldı. Bazı noktalarda vatandaşların kalabalıktan dolayı yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Pazarcılık yapan esnaf ise "Bugün pazarlar aşırı bir kalabalıktı, sabahtan itibaren kalabalık hiç eksilmedi. Bizde müşterilere hizmet vermek için yoğun gayret gösterdik" dedi.

Vatandaşların maske taktıkları gözlenirken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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