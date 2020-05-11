Bursa'daki o mahallenin karantinası sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nilüfer İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Nilüfer İlçesi, Maksempınarı Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat 00.00 itibariyle sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.