Bursa'da bir apartman daha karantinaya alındı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliği, Karacabey ilçesinde bulunan bir apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Korona virüs (Covid19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:951'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".

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