Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

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Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.

Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:951’de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak tedbir alınarak uygulandığı belirtildi.

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