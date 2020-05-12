Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

<br>İsmail Hakkı SEYMENYasin KESKİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. <br>Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokakta bulunan 1 apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Coronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey İsmail Hakkı SEYMEN-Yasin KESKİN<br>2020-05-11 23:14:20<br>

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