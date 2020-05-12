Bursa'da 8 okuldan Atatürk büstlerini çalan 3 kişi, tutuklandı

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da aynı gün 8 okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin büstleri çaldıkları o anlar ise okullarda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Geçen perşembe günü, Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu´nun bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi, Atatürk büstünü sökmeye çalıştı. 20 dakika uğraşan kişi, büstü yerinden söktükten sonra kaçarak izini kaybettirdi. Okula öğle saatlerinde gelen hizmetli, büstün yerinde olmadığını fark ederek, okul müdürüne haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. <br>TANESİ 2 BİN LİRAYA SATILMIŞ<br>Soruşturmayı yürüten polis, aynı gün içinde 7 farklı okuldan daha Atatürk büstünün çalındığı ihbarını aldı. Polis, okullardan büstleri çalan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu saptadı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları büstleri hurdacılara sattıklarını söylemesinin ardından polis ekipleri, hurdacılara baskın düzenledi. Tanesi 2 bin TL´den satıldığı öğrenilen büstlerden 6´sı ele geçirilirken, 2´sinin ise parçalandığı öğrenildi. Ele geçirilen büstler okullara teslim edildi. Kuaför oldukları öğrenilen Adem A. (37), İlker Ç. (35) ve Serkan A. (35) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adem A. mahkemede verdiği ifadede, "Pişmanım. Çaldığım büstlerin parasını çalışıp ödeyeceğim. Serbest bırakılmak istiyorum" dedi.<br>TUTUKLANDILAR<br>Adem A., İlker Ç. ve Serkan A., `bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık´ yapmak suçundan tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-05-12 08:40:37<br>

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