Bursa'da sosyal mesafeli bank

<br>Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/KELES (Bursa), (DHA)BURSA'nın Keles ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildi. Sadece iki uç kısmına oturulan bankların üzerine ise, `accık ötede otun´ yazıldı.<br>Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, koronavirüs tedbirleri kapsamında banklarda sosyal mesafe düzenlemesine gidildiğini söyledi. Sadece iki uç kısmına oturulan bankların üzerine ise, `accık ötede otun´ yazıldı. Başkan Keskin, ramazanla birlikte toplu iftar organizasyonlarıyla artan vaka sayısının, uyarıların ardından düştüğünü belirtti.<br>'UYARILARDAN SONRA MERKEZDEN İLÇEMİZE GELENLERİN SAYISI AZALDI'<br>Koronavirüs salgınından sonra Keles'te tedbirler almaya başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Keskin, "Türkiye'nin genelinde olduğu gibi sokağa çıkma yasakları uygulandı. Caddelerde, sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaptık. Resmi kurumlarımızı haftada 3 gün dezenfekte ediyoruz. Cami, kahvehane, ticarethane gibi yerleri dezenfekte ettik. Hastanemizi her gün dezenfekte ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir sıkıntı yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizi sosyal medyadan uyardık. Bir hatalı pozisyon vardı. Biz aile içi iftarlardan bahsetmiştik. Ailelerin kendi aralarında iftarlaşmalarına dikkat çekmiştik. Dikkat çekmemizin sonucunda alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz hafta daha fazla dikkat edildiğini gördük. İlçemize merkezden çok fazla insanın gelmediğini gördük. Gayret sarf eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizler koronavirüsü dikkatle, gayretle yeneceğiz. Dikkat ve gayret etmezsek birbirimize hastalığı bulaştırır işin sonunu alamayız. Dikkat eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.<br>'HASTALARIMIZ İYİLEŞTİ'<br>İlçede iki hafta önce 2 pozitif vaka olduğunu söyleyen Keskin, "Bunun üzerine 14 evde filyasyon uygulaması yapıldı. Oradan herhangi bir bulaşma olmadı. Bir başka hanım kardeşimiz de yine Bursa'dan gelmişti. Birtakım ziyaretler yapmıştı. Çevresinde herhangi bir risk görülmedi. Hastanede olan bir kaç arkadaşımız vardı, onlar da iyileştiler. Şu anda sıkıntılı bir pozisyonumuz kalmadı" diye konuştu.<br>'SOSYAL MESAFELİ BANKLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'<br>Başkan Keskin, önlemlere ve uyarılara rağmen parklarda bulunan banklarda sosyal mesafeye uyulmadığının fark edilmesiyle proje geliştirdiklerini söyledi. Bu amaçla bankın orta kısmının kesilip, üzerine de yörenin konuşma diline uygun olarak mesajlar yazdıklarını kaydeden Başkan Keskin, sosyal mesafeli banklar ile ilgili şu bilgiyi verdi:<br>"Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma sonucunda böyle bir fikir ortaya çıktı. Bu uygulamayı yaptık, sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Bu konuda gayret gösteren tüm personele teşekkür ediyorum. Bankın üzerine kendi yöremize ait dilden bir kaç ifade yazdık. Cümleleri okuduktan sonra insanlarımız daha da dikkat ediyor. Önümüzdeki süreçte tüm ilçemize bu bankları taşıyacağız. Arkadaşlarımızın çalışmaları sürüyor."<br> DHA-Genel Türkiye-Bursa / Keleş Muammer İRTEMSemih ŞAHİN<br>2020-05-12 09:32:20<br>

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