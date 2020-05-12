(Özel) Uludağ'da kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı İftar vakti saatler süren ayı kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı, domuz kapanından kurtarılan sevimli ayı yeniden ormana salındı

Bursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için jandarma, itfaiye ve doğa koruma ekipleri seferber oldu. Gündüz vakti başlatılan kurtarma operasyonu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İğne ile uyuşturulan sevimli ayı domuz kapanından kurtarılarak yeniden doğal ortamına geri salındı.

Uludağ'ın eteklerindeki Gökçeören köyü sakinleri bir ayının sesini fark edince jandarmadan yardım istedi. Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri köy yakınlarındaki meyve bahçeleri civarına konulan domuz kapanına yakalanan 34 yaşlarındaki ayıyı görüp hemen itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.Bölge Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Uludağ eteklerinde bulunan Gökçeören köyü kırsalında tuzağa yakalanmış olan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu. Ekipler iftar öncesi 2 kilometrelik patika yolu yürüdü. Tel kapana yakalanmış yaralı ayıyı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, iğne ile uyuttu. Anestezi sayesinde uyuyan ayı tel kapandan itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, başka sağlık sorunlarının da olup olmadığı kontrol edildi.

Kapan yarasının haricinde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilen 3 4 yaşlarındaki yavru ayı tedavisinin ardından uyandırılıp doğal ortamına salındı. Görevliler ise iftarlarını ormanda su içerek açmak zorunda kaldılar.

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