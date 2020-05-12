Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı.<br>İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki manava saat 06.15 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki bozuk paralar ile para dolu olan sadaka kutusunu alıp, kaçtı.<br>Sabah geldiği manavında hırsızlığı fark eden Bekir Ürkmez, güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.<br>Bekir Ürkmez, "Saat 06.15´te hırsız rahat rahat içeri girmiş. Sadaka kutusu dahil tüm bozuk paraları almış mübarek gün. Biz gece gündüz koşturuyoruz, o gelip toplamış gitmiş. Yaklaşık 400 lira bozuk para vardı. Yanında para dolu sadaka kutusu vardı. Dağıttığı her şeyi yerine koymuş ve gitmiş. Şikayetçi oldum. Gereken yapılsın" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-12 12:47:45<br>
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