Bursa'da cadde ve meydanlar doldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı, araç trafiği oluştu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden biri olan Bursa'da, cadde, meydan ve sokaklar eski haline döndü. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar kalabalık oluştururken, İzmir-Ankara Karayolu ile Acemler Kavşağı'nda trafik yoğunluğu oluştu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ve Heykel Atatürk Caddesi'ni araç giriş-çıkışlarınA kapattı.<br>Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-12 13:22:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.