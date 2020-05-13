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Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde yangın

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının bahçesindeki ahşapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin trafoya sıçraması üzerine patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.  Yangın, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi BursaAnkara yolundaki mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesindeki istifli ahşaplar henüz belirlenemeyen nedenle bir anda tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine...

Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde yangın

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının bahçesindeki ahşapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin trafoya sıçraması üzerine patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla fabrika binasına sıçramadan söndürüldü. <br>Yangın, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi BursaAnkara yolundaki mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesindeki istifli ahşaplar henüz belirlenemeyen nedenle bir anda tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerin sıçradığı trafoda patlama meydana geldi. Bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri kısa sürede elektrik akımını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-12 23:19:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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