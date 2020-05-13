Bursa'nın en yaşlı anneleri biri 107 diğeri 103 yaşında Asırlık annelere ‘Cennet Anneleri’ fidan sertifikası

Tarım ve Orman Bakanlığının, 100 yaş üstünde Türkiye genelindeki 5 bin 529 vatandaşın anısına hayata geçirdiği Cennet Anneleri Hatıra Ormanı Projesi kapsamında Orhangazi’den de 100 yaşının üstünde iki vatandaş için fidan dikildi. Dikilen fidanların sertifikaları ise Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz ve ilçe protokolü tarafından yaşlı vatandaşların evlerine gidilerek teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs salgını ile birlikte Türkiye genelinde bir kampanya başlattı. Cennet Anneleri Hatıra Ormanı ismi ile hayata geçirilen proje Türkiye genelinde 5 bin 529 100 yaş üzeri vatandaşın ismine yapılan Cennet Anneleri Hatıra Ormanı Projesinde binlerce fidan da toprakla buluştu. Sakarya’da belirlenen bir alanda düzenlenen fidan dikim töreni ile birlikte Türkiye genelindeki 5 bin 529 vatandaş için fidanlar toprakla buluşturuldu.



Orhangazi’de 2 yaşlı var

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Cennet Anneleri Hatıra Ormanı projesinde Orhangazi’den de 100 yaşın üzerinde iki vatandaş yer aldı. Hatıra ormanında Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan ve eski meclisi üyesi Turgay Peker’in de anneannesi olan 107 yaşındaki Pembe Peker ile Orhangazi Arapzade Mahallesi'nde yaşayan ancak yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren 103 yaşındaki Memnune Kara için de hatıra ormanına fidan dikildi. Cennet Anneleri Hatıra Ormanında toprakla buluşan iki fidan için hazırlanan sertifikalar ise Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi Orman İşletme Şefleri ve diğer protokol üyeleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek kendilerine teslim edildi.

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