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Ramazan’da doğru beslenerek kilonuzu koruyun Kilonuzu korumak beslenme şeklinizle alakalı

İHA

Değişen beslenme alışkanlıklarının her bireyin kilo durumuna farklı yansıdığına dikkat çeken Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Ezgi Yaşar, Ramazan ayı sonunda bazı kişilerin kilo aldığının, bazılarının ise kilo verdiğinin gözlemlendiğini söyledi. Dyt. Yaşar bu durumun kişinin Ramazan ayındaki beslenme şekliyle alakalı olduğunu ifade etti.

Ramazan’da doğru beslenerek kilonuzu koruyun Kilonuzu korumak beslenme şeklinizle alakalı

Değişen beslenme alışkanlıklarının her bireyin kilo durumuna farklı yansıdığına dikkat çeken Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Ezgi Yaşar, Ramazan ayı sonunda bazı kişilerin kilo aldığının, bazılarının ise kilo verdiğinin gözlemlendiğini söyledi. Dyt. Yaşar bu durumun kişinin Ramazan ayındaki beslenme şekliyle alakalı olduğunu ifade etti.
Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak için tavsiyelerde bulunan Dyt. Ezgi Yaşar, mutlaka sahur yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yaşar, “Unutmayalım ki, metabolizmamız uzun açlık periyotları altında yağlanmaya, dolayısıyla kilo artışına daha yatkındır. Sahur yaparak kilo kontrolü sağlanabileceği gibi oruç süresini de daha sağlıklı geçirmek mümkündür. Ancak sahurda hangi besinlerin tüketildiği de kilo durumumuzu etkileyen faktörler arasındadır. Sahur kahvaltı gibi olmalı, protein içeriği yüksek ve böylece daha uzun süre tok tutacak yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Bu öğünde pide, hamur işleri ve yağ içeriği yüksek besinlerden uzak durulmalıdır” dedi.

“İftarda tek seferde tüm yemekleri tüketmeyin”
Kilo kontrolü için doğru bir iftar düzeninin de oldukça önem arz ettiğine değinen Dyt. Yaşar, iftarın mutlaka bölünmesi ve tek seferde tüm yemeklerin tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu. Yaşar, “Oruç açılırken su veya yanında hurma, zeytin ya da ceviz yenmelidir. Devamında sıvı alımını destekleyecek sebze, kuru baklagil, et ve tavuk yoğunluklu çorbalara ve yanında yeşillikli salatalara yer verilmelidir. Başlangıç sonrasında mutlaka yemeğe 10 15 dakika ara verilmelidir. Bu hem kan şekeri dengesinin sağlanmasında hem de bireyde doygunluk hissi oluşmasında oldukça önemlidir. İftarın devamında ise ana yemek ile devam edilebilir. İftarda kişinin günlük kalori ihtiyacına göre pide, pilav veya makarna tüketilebilir” diye konuştu.

“Tatlı yemek için 2,5 3 saat beklenmeli”
Tatlıların hemen iftardan sonra yenmesinin bir hata olduğuna dikkat çeken Dyt. Yaşar, tatlıların iftardan 2,5 3 saat sonra, bir ara öğün olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi. Yaşar, “Kişinin bir sağlık problemi yoksa, her gün olmamak kaydıyla ara öğünde sütlü tatlılara yer verilebilir. Şerbetli ve özellikle yağda kızaran hamur tatlıları yüksek kalorili oldukları için tercih edilmemelidir” dedi.
Ramazan ayında kilo kontrolü için tüketilen içeceklerin de önem arz ettiğine değinen Diyetisyen Ezgi Yaşar, “İftar sonrasında şişkinlik ve hazımsızlıkların olmaması için bu öğünde içecek tüketimine yer vermemek daha doğru olacaktır. Özellikle şekerli ve asitli içecek, ev yapımı dahi olsa yüksek miktarda şeker içeren içecekler kilo artışına yol açar. Bu yüzden içine şeker, süt tozu gibi ürünler eklenmediği sürece su, bitki çayları, siyah çay ve kahve tüketimini öneriyoruz. Oruç tutan kişilerin ihtiyacına göre yeterli miktarda su tüketmesi de hem sağlıklı oruç tutmalarına hem de kilo kontrolüne destek olacaktır” dedi.

“Fazla kilolu kişilerin Covid19’a yakalanma riski daha yüksek”
Fazla kilolu ve obez bireylerin Covid19 hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu hatırlatan Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Ezgi Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bağışıklığımızı güçlendirmek için birçok yöntemi denediğimiz şu günlerde ideal kiloda olmak da hastalıktan korunma noktasında önemli bir paya sahiptir. Bu süreçte beslenmemiz kadar günlük hareket düzeyimizin de kilo kontrolünde etkilidir. Bu yüzden haftada en az 150 dakika olacak şekilde orta şiddetli egzersizler yapmak faydalı olacaktır.”

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