Çocuk oyunlarına sosyal mesafe engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuk oyunlarına sosyal mesafe engeli

İHA

Bursa'da binlerce çocuk parklara akın etti. Sosyal mesafeyi çocuk parklarının ruhuna aykırı bulan minikler, ebeveynlerini çileden çıkardı. Binlerce veli çocuklarına sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına türlü yollara başvurdu.

Çocuk oyunlarına sosyal mesafe engeli

Bursa'da binlerce çocuk parklara akın etti. Sosyal mesafeyi çocuk parklarının ruhuna aykırı bulan minikler, ebeveynlerini çileden çıkardı. Binlerce veli çocuklarına sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına türlü yollara başvurdu.
Dünyanın birçok yerinde korona virüs pandemisi ile mücadele sürüyor. Türkiye'de de son 40 gündür sokağa adım atmayan çocuklar bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında sınırlı sürede verilen izin sayesinde ilk kez sokağa çıkıp, toprakla buluştu, hatta denize bile girdi. Milyonlarca çocuk velileriyle birlikte ya da yalnız çocuk parklarına akın etti.
Çocukların uzun bir aradan sonra dışarıya çıkma talepleri ebeveynlerinin kafalarını karıştırdı. Çünkü gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, çocukların diğer çocuklarla oynaması gibi konularda kural koymak neredeyse bu 4 saatlik süre zarfında imkansız gibiydi.
Uzmanlar salgının yayılmasını engellemek için sosyal mesafe koymanın önemli olduğunu belirtip çocukların birbirinden 2 metre uzak durması. basketbol ya da futbol gibi sporlara bir süre ara verilmesi gerektiğini vurgularken, tenis ya da saklambaç gibi daha az temas edilen, daha uzak mesafeden oynanabilen oyunlar ise daha az sakıncalı olduğu için veliler tarafından tercih edildi.
Ancak daha yakın mesafede oynanan oyunlar sırasında da çocuklara mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulunmak ve buna uymalarını beklemek özellikle çocuk parklarında neredeyse imkansız hale geldi. Çocuk parklarındaki çocukların neredeyse hiçbiri 4 saatlik süre içerisinde birbirine 2 metre mesafede duramadı. Bu durumun çocuk parkı ruhuna aykırı olduğunu düşünüldüğünde bazı velilerin çocuk oyunlarına müdahale edip çocuklar arasındaki sosyal mesafeyi araya sopa çekerek korumaya çalışması dikkat çekti. Özellikle eski sokak oyunlarını sosyal mesafeye özen göstererek oynamaya çalışan minikler zaman zaman güçlük yaşadı. 'Yağ satarım bal satarım' oynayan çocuklar el ele tutuşmaktansa birbirlerine sopa uzatmayı tercih etti.
Virüsün bazı metal yüzeyler üzerinde günlerce yaşadığı da göz önünde bulundurulduğunda, çocuk parklarındaki bazı alanlara ve spor aletlerine dokundukları andaki tehlike tekrar gün yüzüne çıktı. Buralara dokunmadan oyun oynamak neredeyse imkansız olduğu için, bazı ebeveynler izne rağmen çocuklarını en güvenilir yöntem olarak parklardan uzak tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı
YEREL HABERLER Gemlikli çocukları çizgi kahramanlar karşıladı
Kestel’de vitrin yenileniyor
YEREL HABERLER Kestel’de vitrin yenileniyor
(Özel) Bursa’nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kapılarını çocuklara açtı Çocuklar doğada doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’nın önemli yeşil alanlarından Botanik ...
İzin bitti, çocuklar parklardan polis nezaretinde çıkarıldı
YEREL HABERLER İzin bitti, çocuklar parklardan polis nezaretinde ...
Bursa'da sağlık çalışanları herkesin takdirini kazandı
YEREL HABERLER Bursa'da sağlık çalışanları herkesin takdirini ...
Yıldırım’da engelliler unutulmuyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da engelliler unutulmuyor
Bursa'da örnek dayanışma
YEREL HABERLER Bursa'da örnek dayanışma
Kırk günlük hasret bitti Kırk gündür evlerinden çıkmayan çocuklar, parklara akın etti.
YEREL HABERLER Kırk günlük hasret bitti Kırk gündür evlerinden ...
Ramazan’da doğru beslenerek kilonuzu koruyun Kilonuzu korumak beslenme şeklinizle alakalı
YEREL HABERLER Ramazan’da doğru beslenerek kilonuzu koruyun Kilonuzu ...
Karacabey Berberler ve Kuaförler Odası’ndan Başkan Özkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Karacabey Berberler ve Kuaförler Odası’ndan Başkan ...
Bursa’da yaklaşık 2 ayın ardından çocuklar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bursa’da yaklaşık 2 ayın ardından çocuklar toprakla ...
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
YEREL HABERLER Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte ...
Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
YEREL HABERLER Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
Bursa'da sokağa çıkan çocuklar, sahile koştu
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkan çocuklar, sahile koştu
Bursa'nın sahil şeridi çocuklarla doldu taştı
YEREL HABERLER Bursa'nın sahil şeridi çocuklarla doldu taştı
Bursa'da çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Bursa'da çocuklar parklara akın etti
Minik Berat, ramazan davulcusuna davuluyla eşlik ediyor
YEREL HABERLER Minik Berat, ramazan davulcusuna davuluyla eşlik ...
Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe uyarısı Sosyal mesafeli oyun parkı havadan böyle görüntülendi Bursa’da sokağa çıkan çocuklara ‘Süper Kahramanlar’ maske dağıtarak eğlendirdi 0-14 yaş çocuklar Bursa’da parkları doldurdu Çocuklar parklarda oynarken sosyal mesafeye de uyum gösterdi
YEREL HABERLER Süper kahramanlardan çocuklara sosyal mesafe ...
Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi oldular
YEREL HABERLER Sahiplendiği yavru köpek ölen avukattan şikayetçi ...
Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik unvanı Bursa'da komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen er Gökhan Kılıç'a, şehitlik unvanı verildi
YEREL HABERLER Komutanın miğferle vurup öldürdüğü askere şehitlik ...
Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ilgisi
YEREL HABERLER Salgın sürecinde tatil yapmak isteyenlerin 'bungalov' ...
Bursa'nın en yaşlı anneleri biri 107 diğeri 103 yaşında Asırlık annelere ‘Cennet Anneleri’ fidan sertifikası
YEREL HABERLER Bursa'nın en yaşlı anneleri biri 107 diğeri 103 ...
Işık hemşireleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Işık hemşireleri ziyaret etti
Hemşireler gününde hemşire sevgiliye havalara uçurtan sürpriz Hemşire sevgilisinin doğum gününü uçarak kutladı
YEREL HABERLER Hemşireler gününde hemşire sevgiliye havalara uçurtan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X