Bursa'da sağlık çalışanları herkesin takdirini kazandı

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1218 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Bursa’daki kamu hastanelerinin sağlık bakım hizmetleri müdürleri ile motivasyon toplantısı düzenledi.

Salgın sürecinde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini, bu kez telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Keşke bu anlamlı günde bir arada olsaydık ama maalesef hayatımızın bu dönemi, böyle bir krize denk geldi. Belki de bize en çok ihtiyaç duyulan bu süreçten hepimizin yüz akıyla çıkmaya başladığını düşünüyorum” dedi.

Pandemi sürecinde tüm sağlık personellerinin fedakârca çalıştığını dile getiren Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Hepiniz bu süreçte güzel işler yaptınız. Bunların hepsini biliyoruz ve takdir ediyoruz. İnanın ilde ki herkes de takdir ediyor. Bütün il protokolünün, gerçekleştirdiğimiz toplantılarda size güzel dileklerini ve dualarını yolladıklarını iletmek isterim. Bilin ki onlar da sizin ne kadar fedakâr ve güzel işler çıkardığınızın farkında. Zor günlerde hepinizin emekleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile de tüm arkadaşlara selam ve sevgilerimizi yollamanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Kamu hastanelerinde görev yapan sağlık bakım hizmetleri müdürleri, toplantıda tek tek söz alarak, duydukları memnuniyeti ifade ederken birbirlerinin Hemşireler Haftası’nı da kutladılar. Orhangazi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Müdürü Habibe Değirmenci ise “Pandemi süresinde her ne kadar ayrı olsak da dileklerimiz ve gönüllerimiz bir. Bu süreç gösterdi ki insanlığın sağlık konusun bize ihtiyacı var. İnşallah layıkıyla yerine getirmişizdir diye düşünüyorum. Sağlıkçı olduğum için gurur duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

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