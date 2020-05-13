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Ertuğrul Sağlam: "Batalla'nın taraftar nazarında çok büyük kredisi var" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam" "Batalla'ya futbol mantalitesini yansıtacağı ortamı oluşturmak lazım" "Batalla, antrenörlük hayatımda çalıştığım en değerli oyuncudan biri"

İHA

Süper Lig'de 2010 yılında şampiyon olan Bursaspor'un teknik direktörü olan Ertuğrul Sağlam, yeşilbeyazlıların başına geçmesi gündeme gelen kulübün efsane futbolcusu Pablo Batalla için uygun bir ortam oluşturulması gerektiğini belirterek, "Batalla bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Ancak Batalla'nın gelecek olan antrenörlere göre çok büyük bir avantajı var. Taraftar nazarında bitmeyen bir kredisi var" dedi.

Ertuğrul Sağlam: "Batalla'nın taraftar nazarında çok büyük kredisi var" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam" "Batalla'ya futbol mantalitesini yansıtacağı ortamı oluşturmak lazım" "Batalla, antrenörlük hayatımda çalıştığım en değerli oyuncudan biri"

Süper Lig'de 2010 yılında şampiyon olan Bursaspor'un teknik direktörü olan Ertuğrul Sağlam, yeşilbeyazlıların başına geçmesi gündeme gelen kulübün efsane futbolcusu Pablo Batalla için uygun bir ortam oluşturulması gerektiğini belirterek, "Batalla bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Ancak Batalla'nın gelecek olan antrenörlere göre çok büyük bir avantajı var. Taraftar nazarında bitmeyen bir kredisi var" dedi.
Samsunpor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam 16 Mayıs 2010 tarihinde Bursapor'un Süper Lig şampiyonluğunun üzerinden geçen 10 yılın ardından sosyal medya üzerinden Bursaspor'lu taraftarlarla bir araya geldi. Şampiyonluk anısına bursadabugün.com sitesinde yayınlanan sunuculuğunu Bursa'nın usta 2 spor yazarı Serkan Yetişmişoğlu ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin hazırlayıp sunduğu Evden Süper Futbol programına evinden canlı olarak katılan Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk yıllarından bu günlere Bursaspor hatıralarını anlattı.

"Batalla, antrenörlük hayatımda çalıştığım en değerli oyuncudan biri"
Zaman zaman taraftarların sorularını da yanıtlayan Sağlam, son günlerde gündeme gelen Batalla'nın Bursaspor'a teknik adam olarak getirilmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Batalla'nın antrenörlük hayatı boyunca çalıştığı en değerli birkaç futbolcudan biri olduğunu belirten Sağlam, "Batalla hakikaten ilk geldiği zaman fiziksel sıkıntıları vardı. Onunla görüşme yaptım. Ona anlattım. 'Çok kalitelisin ama Türkiye'de futbol başka oynanıyor. Bu kalitene fiziksel olarak değer katarsan bu ülkede çok farklı yere gelirsin' dedim. Ondan sonraki dönemde de çok çalıştı. Çabaladı. Üst düzey bir profesyonel, her antrenmanı sonuna kadar yaşayan antrenmanda edindiklerini saha içerisinde takımı için kullanan bir oyuncuydu. Bir tane antrenman kaçırdığını hatırlamıyorum. Benim antrenörlük hayatımda çalıştığım en değerli bir kaç oyuncudan biridir. Şampiyonluk senesinden sonra tam anlamıyla bir lider oldu. Şunu çok açık ve net söylüyorum. Bizim için çok önemli bir insandır. Bursasporluların gönlünde çok farklı yerdedir" dedi.

"Batalla'nın taraftar nazarında çok büyük bir kredisi var"
Batalla'nın Bursaspor'a teknik adam olmasının bazı risklerinin de bulunduğunu hatırlatan Sağlam, "O süre zarfında ilişkiler zedelenebiliyor. Zamanlamayı iyi yapmak gerekiyor. Batalla antrenörlük kariyerinin başlangıcında. Ona iyi bir kapı açmak için onun futbol mantalitesini yansıtan ortamı oluşturmak lazım. Bursaspor'a önümüzdeki sezonlarda çok önemli kattı sağlayabilir ama ona katkıyı sağlaması için ortamı oluşturmak lazım. Onun dışında Batalla bu takımı alacak oradan oraya uçuracak diye bir şey yok. Batalla kesinlikle yapar. Onun bir çok avantajı var. Gelecek olan antrenörlerden çok daha avantajlı. Taraftar nazarında çok büyük bir kredisi var" şeklinde konuştu.

"İnşallah Bursaspor Süper Lig'e çıkar ve ait olduğu yere gelir"
Ertuğrul Sağlam, Bursaspor ve Bursa halkını da unutmadığını sözlerine ekleyerek, "16 Mayıs, Türk futbolu için çok önemli bir gün. O günün hatırına ben şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bursaspor'da taraftarının desteği ile Süper Lig'e çıkar ve ait olduğu yere gelir. Bu en büyük dileğim. Tüm Bursa'ya selamlarımı iletiyorum. Salgın sürecini de çok çabuk geçip, futbola en kısa sürede ulaşacağımız bir süreç yaşamayı umut ediyorum" diye konuştu.

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