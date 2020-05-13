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Yeni normalleşme döneminde kullan at yerine sürdürülebilir tekstil öne çıkacak Dünya, Türk maskeleriyle korunacak

İHA

Yeni normalleşme döneminde kullan at yerine sürdürülebilir tekstil öne çıkacak Dünya, Türk maskeleriyle korunacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, çok kullanımlık maske ihracatının serbest bırakılmasının, dünya genelindeki yoğun talebe cevap vereceği gibi, tekstil sektörüne de hareket getireceğini söyledi. Engin, "Kullan at maskelere güçlü bir alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, katma değeri 34 kat artıracaktır" dedi.
Tekstil sektöründen gelen yoğun istek üzerine çok kullanımlık yıkanabilir bez maskelerin standartlarının belirlenmesi ve ardından bu ürünlerin ihracatının serbest bırakılması sektörde memnuniyetle karşılandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, alınan bu kararın sektöre hareket getireceğini belirterek, “Covid19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte dünya üzerinde tıbbı maske ve koruyucu kıyafet açısından büyük bir talep meydana geldi. Birçok ülke bu talebe hazırlıksız yakalandı ve sıkıntı yaşadı. Firmalarımızın hızlı hareket ederek üretimlerini bu yöne kaydırması Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturdu. Cumhurbaşkanlığımızın ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye tıbbi maske ve koruyucu kıyafet yardımında bulunması da dikkatleri Türkiye’nin üzerine çekti” dedi.

"İhracatın serbest bırakılması sektöre hareket getirecek"
Pandemi ile birlikte tıbbi maske ve hatta koruyucu kıyafetlerin günlük hayatın bir parçası haline geldiğine değinen UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Görünen o ki maskeler artık günlük kıyafetlerimizin tamamlayıcı bir parçası olmaya başladı. Yeni normalleşme döneminde tek kullanımlık maskeler artık çözüm olmaktan çıktı. Eğilim sürdürülebilir ürünlere yöneldi. Sektörde bir süredir yıkanabilen ve çok kullanımlık maskelerin üretilmesi ve ihracatı konusunda istek vardı. Hükümetimiz öncelikle çok kullanımlık maskelerin standartlarını belirlemesi ve ardından kısıtlı olan ihracatını serbest bırakması hem sektör hem de ülkemiz için önemli bir adımdır. Çünkü bu konuda yurtdışından ciddi talepler geliyordu. Birçok ülkede normalleşmenin başlaması, okulların yeniden açılması öğrencilerin korunmasına yönelik talepleri artırdı. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte turizm sektöründe meydana gelebilecek hareketlilik de iç piyasada da talebi artıracak” diye konuştu.

"Katma değeri yüksek ürünler, ilginç tasarımlar devreye giriyor"
Türk tekstil sektörünün dinamik yapısı ve hızlı hareket etme refleksinin bir kez daha kendisini gösterdiğini ifade eden Pınar Taşdelen Engin, çok kısa sürede maske ve koruyucu elbise konusunda ilginç tasarımların ve bakteri tutmayan, farklı özellikler taşıyan fonksiyonel ürünlerin piyasada görüleceğini ileri sürdü. Engin, "Analistler tarafından yapılan değerlendirmeye göre, global yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir maske pazarının, yüzde 8’lik istikrarlı bir yıllık bileşik büyüme oranı ile 20202030 döneminde en az 4 milyar dolarlık bir toplam pazar değerine ulaşması öngörülüyor. Kullan at maskelere alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, üretim ve ihracatta katma değeri 34 kat artıracaktır. Pandeminin daha uzun bir süre dünya gündeminde kalacağını düşünürsek, sektörümüz için önemli bir ihracat potansiyeli oluşturacaktır. UTİB olarak, bu yoldan hareketle; tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması amacıyla düzenlediğimiz Techxtile StartUp Challenge programı içinde yer alan ödül kategorilerine bu yıl Medikal Tekstiller konusunu da ekledik” dedi.

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