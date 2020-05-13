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İnegöl'de kronik bir sorun daha gideriliyor

İHA

İnegöl'de kronik bir sorun daha gideriliyor

İnegöl Belediyesi, tehlikesiz katı atıkların daha düzenli bertaraf edilerek çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi adına yeni bir tesis kuruyor. Çevre yolu üzerinde oluşturulacak depolama tesisiyle vatandaşlar atıklarını uzak noktalardaki depolama sahalarına götürmek zorunda kalmayacak. Sağlanan bu kolaylıkla çevre kirliliğinin de önlenmesi hedefleniyor.
İnegöl Belediyesi, şehirde kronik bir sorun halini alan katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği konusuna ciddi anlamda çözüm olacak yeni bir tesis için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Katı Atık Transfer İstasyonu karşısında kurulan yeni depolama alanıyla boş arsalarda ve dere kenarlarında kirliliğe sebep olan görüntülerin de ortadan kalkması hedefleniyor.
Endüstriyel atıklarla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk
Belediye Başkanı Alper Taban, yapımı süren alanda bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile incelemelerde bulundu. Taban, inceleme sonrası yapılan tesise ilişkin bilgiler de verdi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde katı atık transfer istasyonunun hemen karşısındaki alanda yeni bir depolama alanı yapıldığını kaydeden Taban, “Burada yapımı devam eden tehlikesiz atıklarımızı toplayacağımız toplama merkezindeyiz. Bu çalışma aslında göreve gelirken de beyanlarımızın arasına koyduğumuz konulardan biriydi. Çok güzel üretimlerimiz var mobilya gibi. Ancak tabi endüstriyel atıkları toplama noktasında açıkçası bir takım zorluklar ve sıkıntılar yaşıyorduk. Bunların aşılabilmesi adına İnegöl Belediyesi olarak biz de işin içerisine dahil olarak, bildiğiniz gibi kanun gereği bazı noktalar Büyükşehir Belediyesine geçmişti. Biz de yerel belediye olarak bu noktada adım atmak istedik” dedi.
Çevre kirliliğinin önüne geçilecek
Merkezin işleyişinden de söz eden Alper Taban, “Bu adım neticesinde neler olacak bu konuda bilgilendirmek lazım. Başta mobilyacılarımızın olmak üzere kumaş, sünger, kırpıntı gibi tehlikesiz sayılan atıklarını bu merkeze alabileceğiz. Tehlikesiz atıkları burada toplayacağız. Bunları daha sonra gitmesi gereken alanlara, bertaraf edilecek noktalara sevki yapılacak. Dolayısıyla vatandaş bazen katı atık depolama tesislerine atıklarını götüremiyor, uzak olduğu için götürmek istemiyor. Biz aslında işin tam kalbinde burada bir tali nokta oluşturduk. Bu nokta içerisine kuracağımız dijital organizasyonla da yani bir uygulama ile cep telefonları, tablet ve bilgisayarlarından vatandaşlara bizlere bildirimde bulunabilecekler. Gerek buraya kendileri getirebilir gerekse de bizler alabiliriz ama nihayetinde inşallah çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.
Ekonomik anlamda da değer üretecek
Atıkların bu merkezden toplanıp ilgili tesislere aktarılmasıyla hem ekonomik değer oluşturulacağını hem de çevre kirliliğinin önleneceğini vurgulayan Taban, “Bu atıklar bir değer. Bunları aynen bizler de diğer gelişmiş toplumlar gibi bir şekilde yeniden geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili alanlara sevkini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi şehrimizdeki katı atık tesislerinde de şuanda bir elektrik üretimi söz konusu. İlerleyen günlerde yapılacak yatırımlarla da buradan yine daha ilave elektrik üretimi ve bir takım gübre gibi çıktılar elde edilecek. Nihayetinde çöp gözüyle bakılan her madde geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmış olacak. Doğayı kirletmeyeceğiz. Görsel anlamdaki kirliliği ortadan kaldıracağız. Bunlar tabi sağlık sorunlarına da sirayet edebiliyor, bulaşıcı hastalıklara yansıyabiliyor Bunu da inşallah engellemiş olacağız. Ekonomik anlamda bir değer üretmiş olacağız. Bugün burada bir inceleme yaptık. Alanda yapılacak bazı çalışmalar var. Kısa sürede bu çalışmaları da yaptığımızda vatandaşımız evinden çıkan yağını da, pil ve elektronik atık gibi atığını da bu merkeze getirebilecek. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir zaman içerisinde burayı hizmete aldığımızı duyuracağız” açıklamalarında bulundu.

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