Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti

<br>Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.<br>İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu Adapazarı´ndan ilçeye gelen 2 otomobilde uyuşturucu madde ve silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, otomobilleri Adapazarı karayolunda bulunan kontrol noktasında durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 10 gram metamfetamin ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Ekipler, araçlarda bulunan N.T., B.B., B.Ş., A.B., ve B.K.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hayri ŞEN<br>2020-05-14 07:44:08<br>
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