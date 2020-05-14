Kümeste yangın çıktı; 30 hayvan telef oldu

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde içerisinde süs tavuğu ve süs güvercini bulunan kümeste çıkan yangında 30 kümes hayvanı telef oldu.<br>İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde Bedre deresi kenarındaki Ahmet Kacır'a ait hobi tavuk ve güvercin yetiştirilen kümeste yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 20 süs güvercini ile 10 süs tavuğu yanarak telef oldu.<br>Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)<br>2020-05-14 07:44:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.