Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin evinde yapılan aramalarda 50 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin ve satışa hazır halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan B.B., E.T., E.İ. ve İ.H.Z. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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