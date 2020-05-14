Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı

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<br>Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.<br>Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında Orhangazi ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı olduğunu belirtilen, B.B., E.T., E.İ. ve İ.H.Z.'nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş toplam 50 gram bonzai, 55 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.<br>Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-05-14 12:18:40<br>

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