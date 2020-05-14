Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma başlatıldı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, enginar üreticilerini ziyaret edip destek sözü verdi

Bursa Hasanağa’da, enginar üreticisiyle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hasadı başlayan enginarların, korona virüs salgını nedeniyle elde kalmaması için çalışma başlattıklarını söyledi. Erdem, “Bu süreçte ürünlerin yurt içinde pazarlanması gerekiyor. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Üreticilerimiz, akıttıkları alın terinin karşılığını mutlaka alacaklardır” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa Mahallesi’nde, ünü, Türkiye’ye yayılan enginarların üretildiği tarlalarda çiftçilerle buluştu. Karaciğer dostu enginarın hasadına başlayan üreticileri dinleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu yıl coğrafi işaret tescili verdiği Hasanağa enginarının marka haline gelmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Çiftçinin, en büyük sıkıntıyı, ürünün satış noktasında yaşadığını belirten Başkan Erdem bu konuda bazı girişimlerde bulunmaya başladıklarının müjdesini verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı başvuru sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu yıl Hasanağa enginarının, coğrafi işaret tescili verdiğini hatırlatan Başkan Erdem, “Bu bölgeye özgün bir ürün olduğunu tescillemiş olduk. Şimdi bundan sonra ürünün nasıl pazarlanacağı ve köylümüzün ürününü bundan sonra nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir çalışma yapmamız lazım. Enginarlarımız büyüdü ve tam da hasat zamanı. Pandemi nedeniyle pazarlama konusunda ciddi sıkıntı var. Tüccarlar gelemiyor, buradan ürünler gönderilemiyor. İhracat durmuş durumda. Dolayısıyla bu ürünlerin yurt içinde pazarlanması gerekiyor. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bizim NİLKOOP tüketim kooperatifimiz var. Biz de NİLKOOP vasıtasıyla enginarların pazarlanması konusunda bir çalışma yapacağız” dedi.

Başkan Turgay Erdem, Hasanağa enginarının Bursa dışında satışı için de girişimlerde bulunduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Sosyal demokrat belediyelerle beraber yapmış olduğumuz bir organizasyon var. Arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştüler. İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile de görüşüyoruz. Bu belediyelerin çiftçinin ürettiği ürünlerin pazarlanması ve satışıyla ilgili bir tüketim ağı oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. İstanbul’da 2030 alanda bu tür ürünler pazarlanıyor. Hasanağa enginarını da bu pazarlama ağına sokarak ürünlerin değerlendirilmesini sağlayacağız. Çiftçilerimiz endişe etmesin. Ürünlerinin, akıttıkları alın terinin karşılığını alacaklardır” diye konuştu.

Erdem, enginar üreticisinin, enginarların paketlenebilmesi için uygun yer ihtiyacı ile ilgili de çözüm bulacaklarını belirtti.

“Tek sıkıntımız pazarlama”

Nilüfer Belediye Başkanı’na yaşadıkları sorunları aktaran üretici Mehmet Akipek de, Hasanağa’da enginar üretiminin geçen yıllara oranla iki katına çıktığını ancak ürünün satışı konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Akipek, “Korona virüsü nedeniyle tüccarlar ve malımızı toptan alan pazarcı arkadaşlar gelmedi bu sene. Enginar kolay yetiştirilen bir bitki değil ama gerekli önlemler alındığında zor olmuyor. Malı üretmekte sıkıntı yok. Çok verimli topraklarımız var, enginarımız çok güzel oluyor. Tek sıkıntımız pazarlama. Hasanağa enginarında kelleler biraz daha büyük oluyor. Hasanağa enginarını alan müşterilerimiz çok daha lezzetli, yumuşak, kılçıksız ve tatlı diyorlar” dedi.

Hasanağa Muhtarı Halil Turan da enginar üretiminin bu yıl arttığını belirterek, üreticilerinin ürünlerinin pazarlanması konusunda destek beklediklerini söyledi.

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