Siğiller kanser yapabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siğiller kanser yapabilir

İHA

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, genital bölgede siğillere yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, virüsün bulaştığı kişilerin tedavi olmaması halinde kanser riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Siğiller kanser yapabilir

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, genital bölgede siğillere yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, virüsün bulaştığı kişilerin tedavi olmaması halinde kanser riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün 300’den fazla çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerden 40’I, genital bölgede siğillere (deri kabartıları) yol açıyor. Bu siğillerin tedavisinin çok önemli olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “En fazla HPV 6 ve HPV 11 tipleri, genital bölgede siğillere sebep olur. HPV 16 ve HPV 18 tipleri ise kadınlarda rahim ağzı kanseri yapar. Erkek veya kadınların çoğu hayatlarında en az bir kez HPV virüsü ile karşılaşır. Vücut direnci, virüsü ya tam olarak yok eder veya vücutta hiçbir hasar yapamayacak halde baskıda tutar. Siğiller ise genelde virüs vücuda girdikten bir süre sonra ortaya çıkar. Bu süre bir haftadan bir yıla kadar değişebilir” dedi.
Kadınlar risk grubunda
HPV virüslerinin yol açtığı siğillerin tedavi edilmemesi halinde büyüme, yayılma, kaşınma ve kanama eğiliminde olabileceklerini de kaydeden Prof. Dr. Kilciler, uyarılarda bulunurken tedavi hakkında ise şunları söyledi: “Siğiller erkeklerde penis, testis, kasıklar ve anüs gibi bölgelerde; kadınlarda ise vajina dudaklarında, vajina içerisinde, anüste, kasıklarda ve rahim ağzında ortaya çıkar. Ağrı yapmazlar ancak HPV virüsünün bazı çeşitleri kadınlarda rahim ağzı kanseri yapabilir. Erkeklerde virüsün kanser yapıcı riski yoktur. Eşinde genital kondilom bulunan kadınların rahim ağzı kanseri riski nedeniyle HPV virüsüne karşı aşılanması gerekebilir. Üçlü aşılar, siğile yol açan virüs tiplerine karşı koruma sağlar. Dörtlü aşılar ise bunlara ek olarak rahim kanserine karşı kullanılabilir. HPV virüsünü vücuttan tamamen kaldıracak bir tedavi yok. Bu siğillere karşı en iyi ve etkili tedavi ise, siğillerin altına lokal uyuşturucu iğne yaparak koter ile onları yakmaktır. Çünkü HPV virüsü, 70 derecede ölür.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
YEREL HABERLER Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
Hemşirelere nazik kutlama
YEREL HABERLER Hemşirelere nazik kutlama
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma başlatıldı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, enginar üreticilerini ziyaret edip destek sözü verdi
YEREL HABERLER Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma ...
Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmış
YEREL HABERLER Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik ...
Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar ...
Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
Karacabey Belediyesi’nden çocuklara moral ziyareti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden çocuklara moral ziyareti
Macera Park Eğlencenin Merkezi Olacak Macera Tutkunları Osmangazi’de Buluşacak Macera Park, Zor Günleri Unutturacak Salgın Bitecek ‘Macera’ Başlayacak
YEREL HABERLER Macera Park Eğlencenin Merkezi Olacak Macera ...
"Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi Kuşlar gibi uçup halka "evde kal" mesajı verdi
YEREL HABERLER "Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi Kuşlar ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı Kaçmak için iki kez otostop yapmış Jandarma 100 saatlik kamera kaydını izleyip, panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit etti 16 yaşındaki cinayet zanlısını parmağındaki kesik ele verdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu ...
Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift el ele taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift el ele ...
Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla ...
Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ödedi
YEREL HABERLER Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ...
Suriye'de görev yapan kahraman Mehmetçik'ten şampiyon Karacabey'e selam
YEREL HABERLER Suriye'de görev yapan kahraman Mehmetçik'ten şampiyon ...
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X