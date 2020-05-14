Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin, mide balonu ile kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dünya üzerinde 1,4 milyardan fazla erişkin insanın aşırı kilolu veya obez olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Obezite ile ilişkili olarak şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi birçok hastalık beraber olup obezite tüm dünyada gittikçe önemi artan önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Bununla beraber güvenilir ve etkili kilo kaybettirici tedaviler ise kısıtlıdır. Günümüzde tüp mide ve metabolik cerrahi gibi yöntemler özellikle ileri derece (morbid) obez hastalarda etkili bir tedavi yöntemi iken daha düşük vücut kitle indeksi olan kişiler için pahalı, muhtemel yaşam boyu süren yan etkiler ve cerrahi bir yöntem olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır. Mide balonu, endoskopik olarak kolaylıkla uygulanabilen, geçici, güvenli bir kilo kaybettirici tedavi yöntemidir. Hafif uyutularak yapılan işlemde endoskopik olarak mideye silikon bir balon konulur ve salin denilen bir çeşit fizyolojik tuzlu su ile şişirilerek mide içine bırakılır. Yaklaşık 15 20 dakika süren işlem sonrasında mide balonu kişide erken doyma ve mide boşalmasını geciktirme gibi etkileri ile hastaya kilo verdirir. Mide balonu 69 ay mide içinde kalır ve yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık yüzde 8 ile 38 arasında oranında kilo vermeyi sağladığı bulunmuştur. 69 ayın sonunda mide balonu yine hafif uyutularak yapılan endoskopi ile kolaylıkla çıkartılır" dedi.

Daha önce diyet ve egzersiz yapmış ancak bunlarla tek başına yeterli kilo verememiş hastalar için mide balonu uygun bir seçenek olduğunu belirten Keskin, "Aşırı kilolu veya şişman (obez) olup olmadığınızı hesap etmek oldukça kolay ve pratik bir formülle hesaplanır. Boyunuzu metre cinsinden kendisiyle çarparak metrekare cinsinden bir değer elde edersiniz. Bu değeri kilogram olarak mevcut kilonuza bölerseniz vücut kitle indeksini hesap edebilirsiniz. Bu değeri 18,524,9 kilogram metrekare olanlar normal kilolu iken, 2529,9 olanlar aşırı kilolu ve 30'dan fazla olanlarda obez olarak sınıflandırılırlar. Mide balonu daha önce mide ameliyatı geçirenlere, gebe olan veya gebelik bekleyenlere, alkol ve madde bağımlılarına, ileri derece karaciğer hastalığı olanlara, pıhtılaşma bozukluğu olanlara, büyük mide fıtığı olanlara, iltihaplı barsak hastalığı ve kontrol altına alınamamış psikiyatrik bozukluğu olanlara yapılmaz" diye konuştu.

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