Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu

Bursa’da alışveriş ve ticaretin nabzının attığı en önemli merkez konumunda yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, (BTSO) koronavirüsle mücadele sürecinde de bölge esnafının en büyük destekçisi oldu. BTSO’nun her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de çarşı esnafının yanında yer aldığını ve Nefes Kredisi desteğiyle işletmelere can suyu sağladığını ifade eden esnaflar, piyasaların canlanması için bu yıl da Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin düzenlenmesi talebinde bulundu.

Üretim ve ticaret hayatının salgın sürecini en az hasarla atlatması adına ilk günden bu yana önemli adımlar atan BTSO, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki esnafın da sorunlarının çözümü için çalışmalarını hızlandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine bir süre ara verdikten sonra kapılarını yeniden açan çarşı esnafının yaşadığı sıkıntıları gidermek adına Nefes Kredisi başta olmak üzere çok sayıda desteği hayata geçiren BTSO, bu zor dönemde esnafın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

BTSO Meclis Üyesi Nazım Usturalı, BTSO tarafından salgın sürecinde çarşı esnafının taleplerine yönelik hızlı adımlar atıldığını kaydetti. Esnafın finansman ihtiyacı ve maske taleplerinin BTSO tarafından karşılandığını belirten Usturalı, “Çarşıda işler yavaş yavaş rayına oturuyor. Alışverişler hareketlenecek. İnşallah çok daha iyi olacağız.” dedi.

Çarşıya özel projeler

BTSO Meclis Üyesi Mithat Rızvanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşıda iş yerlerinin yaklaşık bir ay süre ile kapalı kaldığını söyledi. Bu dönemde en önemli giderlerinin çalışan maaşları olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak istihdamı koruduklarını kaydetti. İş yerlerinin kira ve diğer ödemeleri için ise BTSO’nun devreye girerek Nefes Kredisi’ni başlattığını dile getiren Rızvanoğlu, çok sayıda esnafın bu krediden faydalanacağını vurguladı. Rızvanoğlu, “BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay, göreve geldiği günden bu yana başta Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri olmak üzere çalışmalarıyla bölgemizi ön plana çıkarmaya çalışıyor. Destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bayram sonrası işlerimizde hareketlilik başlayacak.” diye konuştu.

Nefes Kredisi çok faydalı oldu

Kapalı Çarşı Zemin Kat Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Pınardağ, çarşının uzun bir aranın ardından sınırlı olarak yeniden hizmet vermeye başladığını belirterek, “Açılıştan hemen önce bütün çarşımızı dezenfekte ettik. Maske kullanımı ve diğer tüm konularda esnafımız son derece titiz davranıyor.” dedi. Bu zor dönemde gerek devletin gerekse de BTSO’nun destekleri ile esnafın bir nebze de olsa rahatladığını kaydeden Pınardağ, “Özellikle finansmana erişimde zorlandığımız bugünlerde BTSO tarafından başlatılan Nefes Kredisi çok faydalı oldu. İnşallah bu desteklerle birlikte sıkıntılı dönemi en kısa sürede aşacağız.” diye konuştu.

Kapalı Alt Çarşı esnafı Nurcan Akbal, bir aylık aranın ardından 12.0017.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladıklarını söyledi. İşlerin hareketlenmesi için düğün sezonunun açılması gerektiğini kaydeden Akbal, Hükümetten en kısa sürede bu konuyla alakalı bir düzenleme beklediklerini vurguladı. Esnafın taleplerinin takipçisi olan BTSO yönetimine teşekkür eden Akbal, Nefes Kredisi desteğinin de BTSO üyeleri için büyük bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

“Destekler bizi ayakta tuttu”

Kozahan esnaflarından Aydın Murat ise, “Müşterilerimiz çoğunlukla yerli ve yabancı turistlerdi. Şehirlerarası ulaşım ve uçak seferleri olmadığı için işlerimiz olumsuz etkilendi. Ancak devletimizin ve BTSO’nun destekleri bizi ayakta tuttu. Krediye müracaatımızı yaptık. Kredinin bu yıl ödemesiz olması büyük bir avantaj. Bu destekler ve ülkemizin süreci başarılı yönetmesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ağustos ayı ve sonrasında yabancı turistlerin yeniden gelmeye başlamasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Çarşı esnafı Savaş Susmaz, “İnsanlar koronavirüse karşı bilinçlendi. Herkes maske ile korunuyor ve önlemini alıyor. Esnafımız da aynı şekilde. Bu dönemde kira ve çalışan giderlerimize yönelik BTSO’nun destekleri rahatlatıcı oldu. Daha önceki yıllarda Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğinin de çok faydasını görmüştük. Bu yıl tekrar düzenlenmesi iyi olur.” dedi.

Çarşı esnafı Ersin Çakıcı, piyasaların henüz koronavirüs etkisinden kurtulamadığını söyledi. Bu dönemde BTSO’nun başlattığı Nefes Kredisi’nden faydalandıklarını kaydeden Çakıcı, kredinin işletmeleri için önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Hükümetin doğru adımları sayesinde Türkiye’de vaka sayısının azaldığını da hatırlatan Çakıcı şöyle konuştu: “Şu an mücadelede iyi gidiyoruz. Bayram sonrasından ümitliyiz. Bu süreçte Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri de çarşımızı tekrar hareketlendirebilir.”

“BTSO’nun katkıları yadsınamaz”

Kapalı Çarşı kuyumcu esnaflarından Engin Atçı, koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşının kapatılması ve düğün, nişan ve özel günlerin ertelenmesi ile işlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü kaydetti. Buna rağmen hem kira hem de çalışanların ödemelerini yaptıklarını ifade eden Atçı, “Bu süreçte devletimizin ve BTSO’nun katkıları yadsınamaz. Çalışmalarıyla bizim yanımızda oldular. Bu yıl Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri de düzenlenirse bizler için faydalı olur. Devlet ve millet dayanışması ile bu zor dönemi de atlatacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kuyumcu esnaflarından Sercan Kaya ise salgın süresince Hükümetin, belediyelerin ve BTSO’nun esnafın arkasında durduğunu söyledi. Tüm kurumların esnaf için elinden geleni yaptığını belirten Kaya, “Destekleri için herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

