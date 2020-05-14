Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

İHA

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit korona virüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de bulaş riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

Dünya genelinde milyonlarca insana ulaşan vaka sayısıyla yüz binlerce insanın can kaybına neden olan küresel tehdit korona virüse karşı Türkiye başarılı bir mücadele süreci yönetirken, virüsün rastlandığı ilk günden itibaren tedbirlerini alan Yıldırım Belediyesi de bulaş riskini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Korona virüsü tehdidini yok etme adına sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları olan Aile Sağlık Merkezleri, caddeler, pazaryerleri, parklar ve meydanların ardından ibadethanelerde de gerekli tedbirleri alıyor. Halk sağlığının öncelikte tutulduğu çalışmalarda ekipler, ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Yıldırımlı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor.
“İmkanlarımızı seferber ettik”
Korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşlara yönelik hijyen önlemlerini almaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ”Virüsün etkilerini en aza indirmek için 7/24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler kapsamında hemşerilerimizi virüslerden olabildiğince uzak tutmayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu tehdide karşı vatandaşlarımızın sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu noktalarda yaptığımız ilaçlama ve hijyen çalışmalarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında, pazar alanlarında ve ibadethanelerimizde gecegündüz demeden titiz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşerilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda önlemleri alırsa bu süreci en kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Bütün hemşerilerimizden yapılan uyarıları dikkate almalarını istiyorum. Millet olarak el ele vererek tedbirlere uyalım. Mümkün olduğunca evlerimizde kaldığımızda salgının büyük ölçüde önleneceğini unutmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
YEREL HABERLER Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
Hemşirelere nazik kutlama
YEREL HABERLER Hemşirelere nazik kutlama
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER BUÜ’de online sınav hazırlıkları tamam
Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Pazarda yoğunluk var sosyal mesafe hiçe sayıldı
Siğiller kanser yapabilir
YEREL HABERLER Siğiller kanser yapabilir
Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma başlatıldı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, enginar üreticilerini ziyaret edip destek sözü verdi
YEREL HABERLER Bursa’da enginarın tarlada kalmaması için çalışma ...
Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmış
YEREL HABERLER Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik ...
Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar yoğunluğu
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve pazar ...
Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı
Karacabey Belediyesi’nden çocuklara moral ziyareti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden çocuklara moral ziyareti
Macera Park Eğlencenin Merkezi Olacak Macera Tutkunları Osmangazi’de Buluşacak Macera Park, Zor Günleri Unutturacak Salgın Bitecek ‘Macera’ Başlayacak
YEREL HABERLER Macera Park Eğlencenin Merkezi Olacak Macera ...
"Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi Kuşlar gibi uçup halka "evde kal" mesajı verdi
YEREL HABERLER "Evde kal" mesajını gökyüzünden böyle verdi Kuşlar ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı Kaçmak için iki kez otostop yapmış Jandarma 100 saatlik kamera kaydını izleyip, panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit etti 16 yaşındaki cinayet zanlısını parmağındaki kesik ele verdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu ...
Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift el ele taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki çift el ele ...
Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla ...
Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ödedi
YEREL HABERLER Hastaların eczanelere olan 30 bin liralık borcunu ...
Suriye'de görev yapan kahraman Mehmetçik'ten şampiyon Karacabey'e selam
YEREL HABERLER Suriye'de görev yapan kahraman Mehmetçik'ten şampiyon ...
Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X