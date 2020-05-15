Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan kan bağışı çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan kan bağışı çağrısı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan kan bağışı çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.
Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il yöneticileri ile kan bağışında bulunarak Türk Kızılay’ın çalışmalarına destek verdi.
Organizasyonda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa halkına çağrıda bulunarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Aktaş, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizerek, “Türk Kızılay, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstleniyor. Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Tabi vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmesi ile inşallah hep birlikte bu tehdidi yeneceğiz. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da sözlerine, kan bağışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Davut Gürkan, bu yıl yaşanan Covid19 salgın tehdidi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın bu konudaki acil kodlu çağrısı ile birlikte vatandaşların son günlerde kan bağışı konusunda bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirtti. Gürkan, “Bursa’daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte tarihi Büyükşehir Belediye Binamızın karşısındaki Heykel Kan Bağış Merkezimizde akşam saat 22.00’den gece 02.00’a, yoğunluğa göre sahura kadar hizmet veriliyor. Kent Meydanı ve Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki kan bağış merkezlerimiz ise gündüz 10.00 19.00 saatleri arasında kan bağışı ile ilgili hizmet veriliyor. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, bağışlanan kanların kullanım süresinin 42 gün olduğunu hatırlatarak, bu sebeple her zaman düzenli kan bağışlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Bir-Sen Bursa Şubelerinden kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Bursa Şubelerinden kan bağışı desteği
Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazır
YEREL HABERLER Milyon liralık atlar, yarışların başlamasına hazır
Yenişehir’in kırsal mahallelerinde doğalgaz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehir’in kırsal mahallelerinde doğalgaz ...
'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin ...
Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs ...
Sanayide yangın, 3 araç kül oldu
YEREL HABERLER Sanayide yangın, 3 araç kül oldu
Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar ...
Bursaspor antrenmanlara devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor antrenmanlara devam ediyor
İnegöl’de hemşirelere anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER İnegöl’de hemşirelere anlamlı ziyaret
Bağ evine giren hırsız, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bağ evine giren hırsız, suçüstü yakalandı
Bursa için sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için sıcak hava uyarısı
Bursa’da eko-turizm atağı
YEREL HABERLER Bursa’da eko-turizm atağı
İşitme engellilere özel maske üretildi
YEREL HABERLER İşitme engellilere özel maske üretildi
Bursa'da örnek dayanışma
YEREL HABERLER Bursa'da örnek dayanışma
Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan çiftçinin tarlada ...
Uludağ’ın suyu 30 kilometreden Yenişehir’e ulaştırıldı
YEREL HABERLER Uludağ’ın suyu 30 kilometreden Yenişehir’e ...
Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da ibadethaneler dezenfekte ediliyor
Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
YEREL HABERLER Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği
Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
YEREL HABERLER Nefes Kredisi tarihi çarşı esnafına ‘Can suyu’ oldu
Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
YEREL HABERLER Mide balonu ile kilolarınızdan kurtulun
Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gençler için yeni merkez hazırlanıyor
Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de zabıtadan virüse karşı sıkı denetim
Hemşirelere nazik kutlama
YEREL HABERLER Hemşirelere nazik kutlama
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X