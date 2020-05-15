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Eğitim Bir-Sen Bursa Şubelerinden kan bağışı desteği

İHA

BursaEğitim BirSen Bursa 1 No'lu ve 2 No'lu Şubeleri, Covid19 mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay'ın "Kan ver hayat kurtar" çağrısına "Kanımız da imkânımız da feda olsun" diyerek destek verdi.

Eğitim Bir-Sen Bursa Şubelerinden kan bağışı desteği

BursaEğitim BirSen Bursa 1 No’lu ve 2 No’lu Şubeleri, Covid19 mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay’ın “Kan ver hayat kurtar” çağrısına “Kanımız da imkânımız da feda olsun” diyerek destek verdi.
Yeni tip korona virüsü sebebiyle kan stoklarının azalması sonucu Kızılay’ın düzenlediği çağrıya cevap veren Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Erkan Suveydas ile şube üyeleri, kan bağışında bulundu. Heykel Kızılay Kan Merkezi’nde konuşan Başkan Ramazan Acar, “İlk önce ‘Evde kal, hayatta kal ve hayat eve sığar’ dedik. Bugün ise bunlara ilave olarak ‘Kan ver hayat ver, Kızılay’a destek ver’ ilkesiyle, Eğitim Birsen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın yaptığı ‘İyilik kanımızda var’ kampanyasını destekliyor ve üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Kan bağışı kampanyamıza katılım yoğun oldu. Eğitim BirSen Bursa Şubeleri olarak, #ŞimdiVefaZamanı diyerek, devletimiz ve milletimiz için gereğini yaptık, bundan böyle de gereği neyse yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.
Salgının başlangıcından bugüne “Yalnızlaşma değil, yardımlaşma” diyerek kampanyalar düzenlediklerini, düzenlenen kampanyalara destek verdiklerini söyleyen Acar, “Kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf bütün alanlarda Kızılay’ın da yanındayız. Bugün de insanı yaşatmak için yine Kızılay’la bir aradayız. Covid19 salgın süreci birçok şeyi etkilediği gibi kan verilmesini de olumsuz etkiledi. Bugün başlattığımız ‘İftardan Sonra Kan Vermeye Kızılay’a’ çağrımız bir nebze olsun kan stoklarımıza katkıda bulunacaktır. Bugün Eğitim BirSene bağlı Bursa şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilikleri olarak, Kızılay’ın kan stoklarına katkı yapıyoruz. Yarın da üyelerimiz bu kampanyaya destek olacaklar, katkıda bulunacaklar. Bursa’da Kızılay’ın kan bankası stoklarında sıkıntıyı ortadan kaldırmaya destek olacaklar” dedi.
Korona virüse yakalanıp iyileşen vatandaşlara da tedavide kullanılmak üzere kan bağışı yapmaları çağrısında bulunan EgitimBirSen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Erkan Suveydas da, “Kızılay’ın sadece bir yardım kuruluşu olmadığını, salgın sürecinde Kızılay’ın öncülük ettiği ‘Sen İyileştin Şimdi Plazma Bağışınla İyileştirme Sırası Sende’ çağrısı kapsamında yürüttüğü çalışmaları değerli ve gerekli buluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın elinden şifa bulan ve yeni tip korona virüsünü atlatanları da Kızılay’ın bu çalışmasına ve çağrısına destek vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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