Mudanya’da 6 binden fazla apartman ve site dezenfekte edildi

Mudanya Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ortak kullanım alanlarındaki ilaçlamaların yanı sıra halk sağlığı adına site ve apartmanları dezenfekte etmeye devam ediyor. Altıntaş, Burgaz, Eğitim, Siteler, Yenimahalle ve Halitpaşa mahallesinde toplamda 6 bin 696 site ve apartmanda el değen tüm yüzeyler ilaçlandı.

Mudanya Belediyesi Mudanya’nın genelinde cadde ve sokaklarda elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, apartman ve sitelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 15 Nisan’da site ve apartmanların ilaçlama çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi, 30 günde 6 bin 696 site ve apartmanı hijyen hale getirdi. Altıntaş, Burgaz, Eğitim, Siteler, Yenimahalle ve Halitpaşa mahallesinde bulunan binalarda el değen tüm yüzeyler ilaçlandı. Veteriner İşleri Birimi bünyesinde kurulan ekipler, her gün farklı bir mahalle ve sokakta vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edecek.

Mudanya Belediyesi, ayrıca oturduğu apartman, site ya da müstakil evlerinde dezenfekte çalışmasını kendisi yapmak isteyenlere de antiviral dezenfektan paketleri hazırlarken bugüne kadar 542 site ve apartman yöneticisine antiviral dezenfektan teslim edildi.

Hazırlanan 30 gram dezenfektan 15 litre su ile karıştırıldığında 400 metrekare yüzeyde dezenfeksiyon sağlarken, talep edenler hafta içi mesai saatlerinde Veterinerlik Hizmetleri Birimi’ne giderek, dolduracakları tutanak karşılığında antiviral dezenfektan paketlerine ücretsiz ulaşıyor.

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