<br>Yavuz YILMAZ\/\u0130NEG\u00d6L(Bursa), (DHA)BURSA\u00b4da, ressam Ayd\u0131n Hasi (59), koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda sergi salonlar\u0131n\u0131n kapal\u0131 olmas\u0131 nedeniyle, kendi sergisini evinin \u00f6n\u00fcnde a\u00e7t\u0131. Sergiyi g\u00f6ren mahalleli ise evin \u00f6n\u00fcne gelip sosyal mesafe kural\u0131na uyarak, eserleri inceledi.<br>Kazakistan\u00b4dan 6 y\u0131l \u00f6nce\u00a0\u0130neg\u00f6l\u00b4\u00fcn Akhisar Mahallesi ne gelen Ayd\u0131n Hasi, \u00e7ocukluktan bu yana olan resim merak\u0131n\u0131\u00a0geli\u015ftirdi. 2014 y\u0131l\u0131nda evinde resim \u00e7izerek ressaml\u0131\u011fa ba\u015flayan Hasi, bir de Ah\u0131ska yolculu\u011funu anlatan kitap yazd\u0131. 30\u00b4dan fazla resmi bulunan Hasi, koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda sergi salonlar\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 sebebiyle, eserlerini evinin \u00f6n\u00fcne dizdi. Sokakta sergilenen resimler ise mahalle sakinlerinin ve yoldan ge\u00e7enlerin ilgisini \u00e7ekti.<br> SOKAKTAN GE\u00c7ENLER GEL\u0130P, SERG\u0130Y\u0130 \u0130NCEL\u0130YOR <br>Yapt\u0131\u011f\u0131 sergi hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Ayd\u0131n Hasi, "T\u00fcrkiye\u00b4ye geldikten sonra hem resimlerimi yapt\u0131m hem de Ah\u0131ska yolculu\u011funu anlatan kitab\u0131m\u0131 yapt\u0131. Eserlerimi hi\u00e7 sergilemedim. Sergilemeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcmde ise \u00fclkemize koronavir\u00fcs geldi. Ben de eserlerimi evimin kap\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde sergilemek istedim. Sokaktan ge\u00e7en mahalle sakinleri, gelip inceliyorlar. Eserlerimin be\u011fenilmesi beni de mutlu ediyor" dedi.DHA-Genel T\u00fcrkiye-Bursa \/ \u0130neg\u00f6l Yavuz YILMAZ<br>2020-05-15 12:04:54<br>