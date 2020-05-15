Kısıtlama öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA´da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.<br>Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu. 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı. <br>4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-15 12:32:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.