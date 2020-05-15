Mudanya’da berber ve kuaförler denetlendi

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile birlikte berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerine denetim yaptı.

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin denetimlerini yoğunlaştırdı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin de bulunduğu denetimlerde, genelge kapsamında uyulması gereken kuralların yanı sıra ruhsat denetimleri de gerçekleştirildi. Halkın ve hizmet veren esnafın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, randevu sistemiyle hizmet sunumu, aynı anda bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verilmesi, havlu ve önlüklerin tek kullanımlık olması, jilet veya ustura ile sakal tıraşı yapılmaması gibi hususlarda bilgilendirme yapıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Normalleşme aşamaları kapsamında yaptığımız çalışmalarla bu süreci de başarıyla atlatacak, herkesin bireysel önlemi ve kurallara uymasıyla kısa zamanda eski güzel günlere kavuşacağız” diye konuştu.

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