Bursa’da kazazede kedi ameliyat edildi

Bursa’nın İnegöl içesinde geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan kedi, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde ameliyat edildi.

Bölgenin en donanımlı hayvan hastanesine sahip olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, bir can dostu için daha umut oldu. Alınan bilgiye göre araba çarpması sonucu yaralanan bir kedi, vatandaşların çağrısı üzerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınarak yeniden sağlığına kavuşturulmak üzere tedavisine başlandı. Yaralı kedinin yapılan incelemesinde ayağında kırık tespit edildi. Veteriner hekimler tarafından kedinin femur kırık operasyonu gerçekleştirildi. Yeniden eski sağlığına kavuşması beklenen kedi, iyileştikten ve yaşamını idame ettirebilecek seviyeye geldikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

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