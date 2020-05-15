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Gerçek Zamanlı Online LGS ve KYS Başlıyor Hafta Sonu Online Sınav Zamanı Öğrenciler Bilgilerini Online Sınavda Sınayacak Dündar’dan Öğrencilere Mesaj Var

İHA

Osmangazi Belediyesi'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için yapacağı online deneme sınavları bu hafta sonu başlıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlemiş oldukları online sınavların, gerçek sınavlar öncesi öğrencilerin bilgilerini sınamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Gerçek Zamanlı Online LGS ve KYS Başlıyor Hafta Sonu Online Sınav Zamanı Öğrenciler Bilgilerini Online Sınavda Sınayacak Dündar’dan Öğrencilere Mesaj Var

Osmangazi Belediyesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için yapacağı online deneme sınavları bu hafta sonu başlıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenlemiş oldukları online sınavların, gerçek sınavlar öncesi öğrencilerin bilgilerini sınamak adına büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Osmangazi Belediyesi, 2728 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 20 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde internet üzerinden deneme sınavı düzenliyor. Online sınavlar, bu hafta sonu başlayacak. Öğrenciler, 16 Mayıs’ta LGS, 17 Mayıs tarihinde ise TYT sınavında bilgilerini sınama imkanı bulacak. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler, www.osmangazi.bel.tr adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sınava girecek öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Başkan Dündar, “Salgın nedeniyle dünya zor süreçten geçiyor. Dayanışma ve yardımlaşma kültürümüz, inancımız, devletimiz, belediyelerimiz önlemleri, güçlü sağlık sistemiz ve cefakar sağlık çalışanlarımızla çok başarılı bir sınav verdik. Hiç istemeden bu sürece yakalandık. Pandemi nedeniyle iş ve sosyal hayatımızda birçok şey değişti. Önlemler kapsamda okulları kapatılan öğrencilerimize online sınavlarla destek olacağız. Bu zorlu dönemde uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz LGS ve YKS sınavlarına kadar 4’er gerçek zamanlı online deneme sınavı ile hazırlanacaklar” dedi.
“Her zaman sizlerin yanındayız”
Öğrencilerin bu ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Onların en iyi şartlarda, en iyi şekilde yetişmeleri, eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Hayata geçirdiğimiz ve devam eden her projemizde her çalışmamızda bu anlayışın izlerini, örneklerini görebilirsiniz. Online sınavların sizlerin başarısına katkı yapmasını diliyorum. Korona nedeniyle yaşanan gelişmeler moralinizi bozmasın. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Bu süreci de birlikte atlatacağız” diye konuştu.
İlk online deneme sınavları :
16 Mayıs Cumartesi: Saat 09.0015.00 LGS Sınavı ile başlayacak.
17 Mayıs Pazar: Saat 09.0015.00 TYT Sınavı olacak.
18 Mayıs Pazartesi günü yine Saat 09.0015.00 AYT Sınavı yapılacak.
Öğrenciler, her sınav sonrası saat 16’da soruların çözümlerinin anlatıldığı videoyu Osmangazi Belediyesi’nin web sitesinden izleyebilecek. Online deneme sınavları 2324 Mayıs, 3031 Mayıs ile 67 haziran ve 1314 haziran tarihlerinde devam edecek.

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