Bursaspor, ilk sezonun şampiyonu oldu

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Yeşilbeyazlılar, Espor Futbol Ligi'nde ilk sezonun şampiyonu oldu.

Bursaspor, Espor Futbol Ligi'nin ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. FIFA 20'de 11 sanal futbolcuyu 11 kişinin kontrol ettiği oyunda, yeşilbeyazlılar zafer elde etmeyi başardı. FIFA 20'de ikinci sezon 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Transferler ise 20 Mayıs'ta sona erecek.

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