Kardelen yeniden üretime başladı

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazara kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık iki ay önce ara verdiği üretime yeniden başladı. Firma kapalı olan ürün satış mağazalarının yarısını 20 Mayıs’ta 10.00 18.00 saatleri arasında açmayı hedefliyor.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, salgın riskinin ortaya çıktığı Mart ayında fabrikadaki üretimi durdurduklarını ve satış mağazalarını kapattıklarını belirterek, salgının kontrol altına alınmasından sonra başlatılan kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte üretime geçme kararı aldıklarını söyledi. Akgün, ilk aşamada yüzde 30 kapasite ile üretime yeniden geçtiklerini, daha sonra ise salgın riskinin azalmasıyla birlikte hükümetin atacağı yeni adımlar kapsamında yeniden yüzde yüz kapasite ile üretime geçeceklerini kaydetti. Üretime bağlı olarak faaliyetlerini durduklarını satış mağazalarının yarısını 20 Mayıs’ta hizmete açacaklarını dile getiren Mümin Akgün, hem üretim tesislerinde hem mağazalarında virüs riskine karşı tedbirlerini artırdıklarını belirtti. Gıda sektöründe faaliyet göstermeleri nedeniyle zaten hijyen ve sanitasyona azami özen gösterdiklerini vurgulayan Mümin Akgün, genel sağlık koşulları ve çalışanların sağlığını koruma adına bu dönemde ekstra önlemlerle hareket ettiklerini belirterek, “Mağazalarımızı saat 10.00 ile 18.00 arasında açık olacaklar. Mağazalarımızda da hijyen ve sanitasyon kurallarına uyuyoruz” dedi.

Bursa’nın yerel lezzetini dünya sofralarına ulaştırarak hem Türkiye’nin adını duyurduklarını, hem ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Mümin Akgün, "Korona virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkileri oldu. Şimdi normalleşme adımlarıyla birlikte yeni bir sürece girdik. Üretim sürecinde bazı yeni kuralları yaşama geçirerek fabrikamızı ve mağazalarımızı açtık. Ekonominin duran çarkları yeniden çalışmaya başladı. Hep birlikte zor günleri atlatacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.