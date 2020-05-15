Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi işbirliğinde üniversite adaylarına yönelik hazırlanan Temel Yeterlilik Testi Türkiye Geneli Deneme Kitapçığı, 7 ilçedeki 30 farklı noktada gençlere dağıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle BUSMEK marifetiyle üniversite adaylarına verilen eğitimi dijital ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi, üniversite yolunda gençlerle olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında 4 Nisan’dan beri sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altına tanınan 4 saatlik izinde üniversite adaylarına sürpriz yaptı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ilçelerinde gençlerin yürüme mesafede ulaşabilecekleri noktalara kurulan stantlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi işbirliğinde hazırlanan 10 bin adet Temel Yeterlilik Testi Türkiye Geneli Deneme Kitapçığı ile kalem, silgi ve kalem tıraştan oluşan 10 bin adet sınav seti ücretsiz dağıtıldı.

Gelecek planları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Zafer Plaza önüne kurulan standı ziyaret ederek, bizzat kaydını yaptığı üniversite adaylarına test kitaplarını ve sınav setlerini hediye etti. Günler sonra dışarıya çıkma mutluluğu yaşayan gençlerin heyecanına ortak olmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, “Biz gençlerimize gerçekten farklı imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Gerek Milli Eğitim Müdürlüğü gerekse de Hocalara Geldik Başarı Merkezi işbirliğinde üniversite adaylarına yönelik hazırladığımız belirli organizasyonlar vardı. Ama korona virüsü salgını nedeniyle bunları bir miktar tadil etmek durumunda kaldık. Bugün de 10 bin adet Temel Yeterlilik Testi Türkiye Geneli Deneme Kitapçığı ile 10 bin adet kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan sınav setini hediye ediyoruz. Ayrıca 18 Mayıs günü de online bir deneme sınavı yapacağız. Bununla ilgili detaylı bilgilere isteyenler belediyemizim web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Yarınlarımızın mimarı Bursa’mızın ve ülkemizin geleceği olan gençler bizim için çok önemli. Biz onların geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. Biz onların iyi bir mühendis, iyi bir öğretmen, iyi bir doktor, iyi bir mimar, avukat olarak yetişmelerinin yanında aynı zamanda devletine, milletine, geleneklerine bağlı ve beraberinde büyüklerine saygılı gençler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Biz gençlerimize yönelik gelecek planları yapmaktan asla geri durmayacağız” diye konuştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının öğrenciler açısından da bir fırsata dönüşebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Aslında bu süreci onların da bir fırsat olarak görmeleri lazım. Daha çok evde yoğun kaldıkları bir dönem ve sınava hazırlanmak için çok ama çok iyi bahaneleri var. Bence daha iyi hazırlanabilir. Sınavda Bursa adına özel başarılar da beklediğimizi hatırlatıp, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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