Uyuşturucuyu elektrik faturasında saklamışlar

<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, uyuşturucuyu elektrik faturasına sararak, gizlediği görüldü.<br>Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün gece operasyon düzenledi. Fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskında R.Ö., G.C., S.L., A.B., D.A. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 180 gram toz esrar, 155 gram metamfetamin, satışa hazır olarak paketlenmiş bir miktar kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu elektrik faturasına sararak, sakladığı görüldü.<br>1 TUTUKLAMA<br>Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen R.Ö., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-05-15 16:24:54<br>

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