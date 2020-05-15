Bursa'da dört günlük kısıtlamada o yollar ulaşıma kapanacak

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 1619 Mayıs tarihlerini de kapsayan 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde BursaAnkara yolu başta olmak üzere farklı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar sırasında, Merinos Gökdere Arası (Ulubatlı Hasan Bulvarı), Yıldırım Namazgah Caddesi, Yakın Çevre Yolu Vakıf Kavşağı Otosansit Kavşağı Arası, asfalt kaplama çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılacak. Bu süre içerisinde trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği bildirildi.

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