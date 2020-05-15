Dün satın aldığı motosikletiyle kaza yaptı, bacağı kırıldı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Çetin (38) bacağının kırılması sonucu yaralandı. Çetin'in motosikletini dün aldığı ortaya çıktı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde´de meydana geldi. Tali yoldan caddeye dönen İzmittin Öztürk (46) yönetimindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Çetin'in kullandığı 16 PE 993 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Çetin´in sol bacağının kırıldığı tespit edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.<br>Öte yandan, Çetin'in motosikletini dün satın aldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-15 16:42:48<br>

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