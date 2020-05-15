Bursa'da, yasağa saatler kala trafik yoğunluğu

<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala trafik yoğunluğu oluştu. 10 kilometrelik araç kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.<br>İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, bu gece saat 0.00'dan itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, Bursa´da trafik yoğunluğu oluştu. Yasağa saatler kala İzmir-Ankara Karayolu Acemler mevkisinde yaklaşık 10 kilometre trafik kuyruğu oluştu. Yasak öncesi, şehrin belli noktaları ise polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-15 18:06:31<br>
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