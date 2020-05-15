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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza İnegöl OSB Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Ç. idaresindeki 16 PE 993 plakalı motosiklet ile İznettin Ö idaresindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ile otomobil sürücüsü yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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