<br>Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)-BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan cadde ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde, Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve tarihi Kapalı Çarşı'nın bomboş olduğu gözlendi. Kentte boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-16 10:09:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.