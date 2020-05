Kısıtlamada İnegöl şantiyeye dönüyor

İnegöl Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çeviriyor. Trafik yoğunluğu oldukça yüksek olan Çardak Cami Kavşağında yapılan ölçümlerle neticesinde belirlenen yeni bir kavşak modeli uygulanması için çalışmalar başladı.

Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında hizmet seferberliğini bir an olsun aksatmayan İnegöl Belediyesi, salı akşamı sona erecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağını da fırsata çevirdi. Yoğun bir trafik sirkülasyonunun olduğu Çardak Cami Kavşağında düzenleme çalışmaları kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren başladı.

İnegöl’de geçtiğimiz yıl başlayan kavşak düzenlemeleri kapsamında AVM Kavşağı, Belediye Kavşağı ve Adliye Kavşağında akıllı kavşak modeli uygulanmıştı. Bu bölgelerde elde edilen başarılı sonuçlar sonrası bu yıl da kavşaklarda benzer uygulamalar yapılmaya devam ediyor. Çardak Cami Kavşağında yapılan ölçümler neticesinde uzman ekiplerce çizilen yeni proje kapsamında düzenleme çalışmaları start aldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince aralıksız devam edecek çalışmalarla kavşak düzenlemesinin büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede yoğunluğun had safhada olduğu kavşakta düzenleme nedeniyle trafik aksamamış olacak.

Öte yandan, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve daire müdürleriyle çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden incelemeler sırasında çalışmaya ilişkin açıklama da yapan Başkan Taban, “Bu akşam Çardak Cami Kavşağındayız. Biliyorsunuz özellikle İnegöl Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle öncelikle AVM kavşağında başlattığımız, ardından belediye önünde ve adliye binamızın önünde devam ettirdiğimiz kavşak düzenlemelerimiz olmuştu. Bununla beraber devam etmesi gereken diğer kavşaklarımız vardı. Ancak bunların ölçümleri, simülasyona alınması zaman alıyor. Bunların ölçümleri beklendi. Ölçümler tamamlandı ve projesi de tamamlandıktan sonra bu akşam çalışmayı başlattık. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirelim istedik. Bu süreçte çalışmanın büyük kısmının tamamlanması için 4 günlük sürecin yeterli olacağını düşünüyoruz. Kalan işleri de diğer günlerde devam ettirerek tamamlayacağız” dedi.

Başkan Taban, çalışmadan dolayı verilecek rahatsızlıktan ötürü özür dileyerek, “Çalışma süresince bu 4 günde etrafta biraz rahatsızlık oluşturacağız. Ben şimdiden vatandaşlarımızdan vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Ama bunu da yapmak mecburiyetindeyiz” ifadelerinde bulundu.

Alper Taban, teknolojik anlamda bu bölgenin ölçümlerinin yapıldığını ve bunun neticesinde uzman ekiplerce bir plan proje çıkartıldığını da ifade ederek şöyle devam etti:

“Bu akşam da yeni düzenlemenin uygulanması için çalışmalara başladık. Burada sinyalizasyon sistemiyle yeni bir kavşak modeli oluşturacağız. İnşallah trafik sorununa çözüm olması ve kolaylaşması adına fayda sağlayacağını ön görüyoruz. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birileri evinde istirahat edecek, birileri çalışacak. Bizler de hizmet etmek için bu işi yapıyoruz. Gece, gündüz, bayram, seyran demeden bu işleri devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık.”

“Şehrimizin farklı noktalarında da yine farklı dokunuşları yapmamız gerekiyor. Araç sayısı çok yoğun şekilde artıyor. Nüfusumuz da artıyor ama sokak ve caddelerimiz artmıyor. Dolayısıyla her yıl 23 bin aracın dahil olduğu, 67 bin insanın dahil olduğu İnegöl şehrinden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz trafiği akıcı ve kontrollü hale getirmek zorundayız. Bunun için de ilgili mühendisler çalışıp ürettiler. Büyükşehir Belediyemizin de burada katkı ve destekleri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ekibimiz de her geçen gün daha tecrübeli hale geliyor. Bu tecrübeler neticesinde de çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdüreceğiz. İnşallah çalışmayı biran önce başladığımız gibi tamamlayacağız.”

Başkan Taban, inceleme ve açıklama sonrası sahuru da çalışmayı sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle birlikte alanda yaptı.

