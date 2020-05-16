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4 gün sürecek kısıtlamada Bursa güne sessiz başladı Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddeler bomboş kaldı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddelerin sessizliği havadan görüntülendi.

4 gün sürecek kısıtlamada Bursa güne sessiz başladı Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddeler bomboş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddelerin sessizliği havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saatlerinde başladı. Bu kapsamda 4 gün sürecek olan ve Salı günü saat 00.00'da bitecek olan kısıtlama sonrası Bursalılar evlerine kapanmış bulunuyor. Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı İzmir, Ankara caddeleri ve şehir merkezinde en fazla yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın bomboş hali havadan görüntülendi. Polis, cadde ve belirli noktalarda kontrollerini gün boyu aralıksız sürdürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde caddelerinin yoğunluğunun yerini sessizlik aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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